INTERVIU Alpinistul Horia Colibasanu, despre expeditia de pe Kangchenjunga: "Ne ardeau efectiv hainele. Toata lumea suferea de cald"

Horia Colibasanu a urcat pe singurul munte de 8.000 de metri neatins pana acum de romani, al treilea varf ca inaltime al planetei (8.586 metri). Ascensiunea a avut loc duminica, 7 mai. revenit acasa, la Timisoara, Horia Colibasanu a acordat un interviu pentru "Adevarul". Horia Colibasanu, recent intors din expeditia in Himalaya, unde a cucerit in premiera romaneasca varful Kangchenjunga, e inca in perioada de refacere. Spune ca e obosit si lipsit de putere. Gafaie daca are de urcat pana la ... citeste toata stirea