Direct la Subiect cu Benu Marinescu - Povestea si reteta de succes a unui tanar antreprenor din Lugoj. Cum a pornit o afacere de la zero dintr-un garaj iar acum a ajuns la cinci fast-food-uri in judetul Timis, Benfast si Napoleon. Urmaretste un video podcast interesant din care poti invata reteta succesului in afaceri.VIDEO PODCAST sustinut de :Magazin BIG MAG,MOBILIER DELUXE,AGENTIA BFG IMOBILIARE LugojAceasta emisiune se publica pe urmatoarele site-uri partenere: https://Stiri24PLUS.ro ... citeste toata stirea