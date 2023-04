Direct la Subiect cu Daliana Tatar - Povestea unei invingatoare in lupta cu leucemia! O poveste de viata! Despre puterea de a lupta cu leucemia, sedintele chinuitoare de chimioterapie, transplantul de celule stem si credinta in Dumnezeu! "Am stat 11 luni in spital. Dupa 7 luni am primit confirmarea ca s-a gasit un donator compatibil... Primul lucru pe ... citeste toata stirea