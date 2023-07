Inscaunarea noului Episcop al Eparhiei Greco - Catolice de Lugoj va avea loc pe 20 iulie 2023 la catedrala "Coborarea Sfantului Spirit" din Lugoj. Programul va incepe la orele 10.15 cu o procesiune ce va porni de la "Palatul Lugoj" spre catedrala, urmand ca de la orele 10.30 sa inceapa Sfanta Liturghie.. Despre acest moment important in Eparhia de Lugoj, care se intinde in judetele Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si partial in Alba si Mehedinti, dar si despre misiunea sa, in dialogul ... citeste toata stirea