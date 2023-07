Roxana Chirita a avut o ascensiune rapida in lumea muzicii. Abordand mai multe genuri muzicale, artista a devenit extrem de populara. Cu entuziasmul care o caracterizeaza, Roxana vorbeste in video podcastul Direct la Subiect, despre inceputurile ei muzicale, despre relatia cu publicul, dar si cu colegii de scena, despre pasiune, aparitiile in mass-media, competitia de pe scena muzicala, si pana unde poate duce aceasta, proiecte si colaborari. Urmareste o noua editie Direct la Subiect incendiara, ... citeste toata stirea