Intra in scena "Asociatia culturala Tu si Eu"! Se anunta spectacole teatrale de calitate

"Asociatia culturala Tu si Eu" a atras in mod placut atentia prin ultima reprezentatie teatrala a anului 2021. Este vorba despre spectacolul "Unde dai si unde crapa", adaptare dupa comedia "Incurca lume" de A.D. Hertz, regia fiind semnata de Maria Voronca.Spectacolul, care a fost foarte bine primit de public, in reprezentatia din decembrie, va avea parte de un "bis" in data de 24 ianuarie a acestui an, de la ora 19, la sala Teatrului Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj, cu respectarea ... citeste toata stirea