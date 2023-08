Complexul Studentesc si Calea Sagului vor fi legate, in curand, de o noua pista de biciclete. Aceasta este in prezent in lucru si investitia presupune si realizarea unor modificari si imbunatatiri ale trotuarelor si intersectiilor, respectiv a trecerilor de pietoni.Primaria Timisoara a demarat amenajarea unei noi piste de biciclete care va lega, la final, bulevardul Parvan de strada Eneas. Investitia este considerata un nou culoar de mobilitate, care leaga zona universitara a Timisoarei de ... citeste toata stirea