Intreruperi de curent! Lucrari la reteaua electrica in Lugoj si imprejurimi

E-Distributie Banat efectueaza o noua serie de lucrari la reteaua de energie electrica in Lugoj si alte localitati din zona.Intreruperile de curent se vor realiza pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si alimenta clientii in bune conditii.Marti, 15 februarie, se intrerupe curentul intre 9.30 si 17.30 pe strazile Banatului si Plevnei, iar miercuri, 16 februarie, in acelasi interval orar energia electrica va fi sistata la fermele Honorici.Joi, 17 februarie, intre ... citeste toata stirea