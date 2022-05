E-Distributie Banat efectueaza o noua serie de lucrari la reteaua de energie electrica in Lugoj si alte localitati din zona.Intreruperile de curent se vor realiza pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si alimenta clientii in bune conditii.Luni, 9 mai, se sisteaza energia electrica in Lugoj, intre orele 8.30-15.30, pe strazile Bocsei, Cernabora, fdt. Cernabora, Liliacului, Crinilor, Nuferilor.Marti, 10 ... citeste toata stirea