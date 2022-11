Intunericul de la Timisoara! De 4 saptamani, pe Intrarea Zoltan Kodaly zona blocurilor nr. 11, 13, 9, blocuri C6, C5 si C 7 este fara curent electric stradal.Evident ca pericolul e pe timpul noptii, cand intunericul este total, cu multitudinea de riscuri."Iata ca ne-am intors inapoi in timp cu peste 33 de ani, cand stim prea bine ce am trait si nu vedeam nimic pe strada noaptea. Nu il vedeai ... citeste toata stirea