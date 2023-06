Precipitatiile abundente au provocat inundatii in mai multe zone din Caras Severin, inclusiv in municipiul Resita. In municipiul Resita, pompierii intervin in doua cartiere unde cursi si case au fost inundate.Imagini postate de localnici pe retelele de socializare arata strazi si curti unde apa s-a acumulat, nivelul acesteia fiind, in unele locuri, de cateva zeci de centimetri.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "SEMENIC" al judetului Caras-Severin transmite ca ... citeste toata stirea