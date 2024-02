Inundatii in vestul tarii. Sapte persoane au fost evacuate

Sapte persoane, intre care si un minor, au fost evacuate marti din cauza inundatiilor care se manifesta in zona municipiului Orastie, la fata locului intervenind 35 de pompieri militari sub coordonarea prefectului judetului Hunedoara, Calin Marian, si a autoritatilor locale.Potrivit ISU Hunedoara, pana la ora pranzului, 11 gospodarii din Orastie au fost afectate de inundatii, in zona garii si pe strada Plantelor."Un numar de 35 de pompieri cu 10 autospeciale din cadrul subunitatilor Orastie, ... citește toată știrea