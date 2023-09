Asa arata un colt verde, de la intersectia strazilor Timis cu Stelelor, in zona Dacia, unde o noua familie s-a mutat in Timisoara.Alin Gorscovoz a explicat pe facebook:"Primul lucru pe care l-au facut odata ajunsi in Timisoara a fost acela de a reamenaja locuinta cumparata.Veniti din cine stie ce "fund" de Romanie, cu o "educatie" adecvata primita in meleagurile de bastina, pentru a nu uita traditia si obiceiurile din locurile natale unii au inceput prin a "sfinti" noua lor casa intr-un ... citeste toata stirea