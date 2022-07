Este invazie de insecte in tara! O specie de musculite traieste in colonii si se inmulteste cand este perioada de seceta. Cea mai grava situatie este in judetul Caras Severin.Gazele sunt atat de mici, incat trec si prin plasa de protectie a ferestrelor.Insectele nu pot fi oprite cu sprayuri sau alte ... citeste toata stirea