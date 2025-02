Investigatii promotionale pentru doamne, in luna Martisorului

In luna martie, RMN IMAGISTICAS le ofera femeilor un cadou pentru sanatate.Timp de o luna, intre intai si 31 martie, toate investigatiile privind sanatatea femeii vor beneficia de o reducere de 10% din preturile practicate la RMN IMAGISTICAS si de gratuitate pe baza biletelor de trimitere CJAS .Mai mult decat atat, in colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Timis, mai multe femei aflate in situatii de risc vor beneficia de investigatii gratuite. ... citește toată știrea