Consiliul Judetean Timis a anuntat ca daca nu vor fi probleme, lucrarile la investitia realizata la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Speranta" ar urma sa fie finalizata in luna septembrie a acestui an. Peste 300 de copii si tineri cu nevoi speciale se vor bucura de servicii de recuperare si terapie in cele mai bune conditii in noua locatie. ,"Ne apropiem de 90% lucrari executate, in iulie si august se va finaliza partea exterioara, urmand ca in luna septembrie sa dam ... citeste toata stirea