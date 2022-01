Investitie de milioane de euro! S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor la Statia de Epurare si reteaua de canalizare de la Belint

Comuna Belint face pasi seriosi inspre modernizarea zonei rurale, prin investitii serioase in infrastructura.Primele doua proiecte majore ce au primit ordin de incepere a lucrarilor vineri, 28 ianuarie, sunt reteaua de canalizare si Statia de Epurare."Daca in luna noiembrie 2020 purtam discutii despre scoaterea cat mai urgenta la licitatie a proiectelor ce reprezinta infrastructura retelei de canalizare si a Statiei de Epurare in comuna Belint, alaturi de domnul director general al Aquatim, ... citeste toata stirea