Investitie pentru prescolarii din Lugoj! O unitate de invatamant se va transforma in gradinita

Municipalitatea anunta noi schimbari in ceea ce priveste unitatile de invatamant din Lugoj.Vineri, 13 ianuarie, a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul "Transformare a imobilului situat pe strada Bocsei nr. 11 din Lugoj in gradinita", fiind vorba despre fostul sediu al Scolii Gimnaziale Nr. 1."Din pacate, numarul de elevi care urmau cursurile acestei scoli a scazut drastic de la an la an, fapt pentru care elevii ramasi au fost preluati de catre Scoala Gimnaziala Anisoara Odeanu. ... citeste toata stirea