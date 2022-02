Joi, 24 februarie, Universitatea de Vest din Timisoara a inaugurat laboratorul Hella, la sediul principal al UVT, de pe bv.Parvan nr. 4, laboratorul 050A, in prezenta reprezentantilor celor doi parteneri, dar si a studentilor, principalii beneficiari ai investitiei.Proiectul s-a desfasurat, in cadrul parteneriatului pentru dezvoltare pe care UVT il are alaturi de compania Hella Electronics Romania, ... citeste toata stirea