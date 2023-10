70 de proiecte contractate prin Regio-Programul Operational Regional 2014-2020 si aflate in pericol de a pierde finantarea din cauza neincadrarii in termenul limita pentru implementare (31 decembrie 2023) vor fi etapizate, astfel incat sa poata fi continuate prin alte programe cu finantare europeana.Procesul are loc in urma unei derogari a Comisiei Europene, reglementata la nivel national de OUG 36, care prevede ca proiectele din perioada de programare 2014-2020 cu o valoare de peste 1 milion ... citeste toata stirea