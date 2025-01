Investitii masive pentru un invatamant de calitate

Sunt vesti bune pentru unitatile de invatamant dintr-un oras al judetului Timis. Este vorba de Deta, unde sunt in derulare investitii importante atat la Scoala cu clasele V-VIII, cat si la liceu.Astfel, scoala va trece printr-o reabilitare totala si va fi dotata cu materiale moderne, in urma unui proiect semnat cu Compania Nationala de Investitii (CNI). Aceasta companie urmeaza sa numeasca un diriginte de santier si in scurt timp vor demara lucrarile propriu-zise. Se urmareste ca totul sa fie ... citește toată știrea