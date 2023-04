Comuna Nadrag continua sa se dezvolte si sa devina, la fel ca in trecut, una dintre cele mai importante unitati administrativ teritoriale din estul judetului Timis.Pe langa numeroasele investitii in infrastructura, realizate in ultimii ani, recent edilii locali au depus cererea de finantare pentru dotarea liceului Tehnologic "Traian Grozavescu", prin Planul National de Redresare si Rezilienta si urmeaza sa fie parafat si cel pentru pista de biciclete.Acest proiect se implementeaza prin ... citeste toata stirea