Scoala Gimnaziala Nr. 2 trece printr-un amplu proces de renovare si reabilitare. Peste 500.000 de lei au fost alocati de la bugetul local pentru ca elevii sa beneficieze de conditii mai bune.Infrastructura reprezinta un element esential in asigurarea unui invatamant de calitate, lucru luat in calcul si de administratia locala a municipiului, care a inteles ca micii lugojeni au nevoie sa studieze in scoli care sa le ofere resursele si materialele necesare desfasurarii unui proces educational ... citeste toata stirea