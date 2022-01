Investitii! Utilaje noi pentru intretinerea retelelor de apa-canal

Primaria Lugoj a anuntat ca in cursul acestui an va imbunatati inventarul de utilaje si echipamente necesare pentru intretinerea retelelor de apa si canalizare ale municipiului, a uzinelor de apa si a statiei de epurare, precum si pentru lucrari de bransare si racordare la retele.Lugojul are mari probleme cu mentinerea in functiune a vechilor retele de apa prin care este inca alimentat municipiul si are nevoie de lucrari masive de conectare a tuturor consumatorilor la noua retea de apa (inca ... citeste toata stirea