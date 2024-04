Investitii utile! Proiecte edilitare, in derulare pe raza comunei Nadrag

In comuna timiseana Nadrag a fost inaugurata, recent, cladirea complet reabilitata a Liceului Tehnologic "Traian Grozavescu", iar dupa aceasta reusita, in cadrul scolii se vor mai derula alte doua proiecte.Dupa cum a informat Liviu Muntean, primarul comunei, este vorba despre proiectul "Dotare cu mobilier si materiale didactice in liceu", depus deja pe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de 1.553.376 lei si "Masa sanatoasa pentru 282 de elevi", in valoare de 540.000 ... citește toată știrea