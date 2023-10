Duminica 22 octombrie, Brigada 18 Cercetare Supraveghere "Decebal" a organizat un ceremonial militar si religios la monumentul "Crucificare" din fata Catedralei Mitropolitane Timisoara.Dupa slujba de pomenire desfasurata in catedrala a eroilor cazuti in teatrele de operatiuni, membrii Invictus, impreuna cu alergatori voluntari din cadrul Ministerului Apararii Nationale MApN si civili au plecat cu stafeta mai departe la Arad.La manifestarea traditionala care se desfasoara an de an au ... citeste toata stirea