Invierea si Pastele, in siguranta! IPSS Ioan: "Simtim ca ne veti fi alaturi pentru buna desfasurare a serviciilor religioase!"

In noaptea de Inviere 2024, un numar mare de politisti si jandarmi vor fi prezenti in preajma celor aproximativ 370 de lacasuri de cult din judetul Timis, unde se va oficia slujba Invierii.Peste 200 de jandarmi, cu 30 de autospeciale, vor actiona la nivelul judetului Timis pentru asigurarea masurilor de ordine publica. De asemenea, vor avea o prezenta pro-activa in zonele unde se organizeaza evenimente cultural-artistice cu ocazia rugilor banatene prilejuite de sarbatorirea hramurilor ... citește toată știrea