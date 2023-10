In Sala Sporturilor "Ioan Kunst Ghermanescu" din Lugoj, sambata, 14 octombrie, de la ora 18,30, a avut loc partida dintre formatia gazda CSM si CSM Targoviste, din cadrul celei de-a doua etape a Campionatului National de Volei - Diviziei A1 feminin 2023-2024. Disputa a fost transata, la capatul unui meci dramatic, in cinci seturi, de echipa oaspete, vicecampioana a Romaniei, cu scorul de 3-2 (18-25, 25-19, 25-23, 20-25, 15-12).Dupa un exelent debut in actuala editie de campionat - care a ... citeste toata stirea