Cunoscut prin spectacolele sale de stand up comedy, comedianul lugojean Sorin Palciuc va sustine un one man show la Centrul de Tineret din Lugoj, situat pe str. Bucegi, la nr. 21.Spectacolul, intitulat "Eu, cu mine si Sorin", este programat sambata, 19 noiembrie, de la ora 17 (suport artist 15 lei).Anul acesta, Sorin Palciuc si-a facut debutul pe marele ecran, in filmul "Secretul lui Zorillo", prima parodie ... citeste toata stirea