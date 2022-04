Invitatie la ras! Un lugojean, protagonist in prima parodie romaneasca despre daci si romani

"Secretul lui Zorillo", prima parodie romanesca despre daci si romani, va rula la Cinema Bela Lugosi joi, 21 aprilie, de la ora 19.30, in Sala Albastra.Premiera este una de interes pentru ca din distributie face parte si tanarul actor comedian Sorin Palciuc din Lugoj, care joaca rolul centurionului roman. Sorin Palciuc este la prima comedie de lung metraj si are la activ numeroase premii la concursurile de stand-up comedy."Secretul lui Zorillo ne poarta in vremuri imemoriale, cand dacii sunt ... citeste toata stirea