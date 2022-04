Ioan Dzitac de la CSS Lugoj, campion national la judo, U 21

Ioan Dzitac, unul dintre cei mai medaliati judoka de la Clubul Sportiv Scolar Lugoj, a bifat o noua performanta notabila, dupa ce la finele lunii martie a reusit sa obtina medalia de argint la Cupa Europeana, nivel U 21, de la Atena.Sportivul, nascut in 2003, a cucerit titlul de campion national si medalia de aur la categoria 66 kg, in cadrul finalei Campionatului National, individual, pentru nivelul de varsta U 21, care s-a desfasurat in perioada 1-3 aprilie, la Focsani. Pentru Lugoj a intrat ... citeste toata stirea