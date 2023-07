Criticul de arta si profesorul universitar Ioan Iovan revine in orasul natal cu o expozitie de grafica si lansare de carte, sub genericul "Mitologii".Vernisajul va avea loc la Galeria Pro Arte vineri, 7 iulie, de la ora 18. Prezinta Constantin Jichita, Luminita Wallner Barbulescu si Siviu Nopcea. Curator este profesorul Silviu Nopcea, presedintele Uniunii Artistilor Plastici, filiala Lugoj.Nascut la 24 ianuarie 1948 in couna timiseana Boldur, Ioan Iovan s-a format la Lugoj, unde a absolvit ... citeste toata stirea