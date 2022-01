Ionut Nasleu, fostul director al Pietelor din Timisoara, condamnat pentru santajarea unor ziaristi

Ionut Nasleu, fost director la Piete SA si fost consilier al primarului Nicolae Robu, a fost condamnat de Judecatoria Timisoara, la doi ani, opt luni si 20 zile inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru santajarea a doi ziaristi, sot si sotie. Decizia nu e definitiva. Judecatoria Timisoara a dat joi, 20 ianuarie, verdictul in dosarul in care Ioan Nasleu, fostul director general de la Piete SA, a fost trimis in judecata pentru mai multe infractiuni. Fostul consilier al primarului Nicolae ... citeste toata stirea