Anchetatorii care incearca sa faca lumina in cazul asasinarii omului de afaceri aradean Ioan Crisan, ucis in 29 mai 2021, dupa ce persoane ramase necunoscute i-au montat o bomba sub masina, iau in calcul o noua ipoteza dupa ce pistele principale pe care s-a mers pana acum nu au condus la niciun rezultat.Asasinarea omului de afaceri Ioan Crisan reprezinta unul dintre cele mai importante dosare aflate pe masa procurorilor Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. La doi ani de la crima, ... citeste toata stirea