IPS Ioan, premiat de Consiliul Judetean Arad cu Distinctia de Excelenta ,,Investeste in resursa umana"

Vineri, 4 noiembrie 2022, in sala de conferinta din cadrul Consiliului Judetean Arad, s-a desfasurat conferinta cu participare internationala ,,Siguranta publica si nevoia de capital social ridicat", editia a IV-a, organizata de catre asociatia ,,Centrul de Cercetare in Drept SARA".In cadrul lucrarilor, in plen, a fost acordata Distinctia de Excelenta ,,Investeste in resursa umana", IPS Ioan, mitropolitul Banatului, in semn de apreciere pentru contributia adusa la dezvoltarea capitalului ... citeste toata stirea