IPS Ioan si-a sarbatorit onomastica alaturi de oamenii strazii adapostiti de DAS Timisoara

IPS Ioan, mitropolitul Banatului, a luat pranzul, de sarbatoarea sfantului Ioan, cu zeci de oameni sarmani care pana de curand au trait pe strazile Timisoarei, iar acum beneficiaza de serviciile Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.Mitropolitul Banatului isi sarbatoreste in fiecare an ziua onomastica intr-un mod special. Astfel, mitropolitul i-a invitat la masa pe beneficiarii Centrului de suport pentru situatii de urgenta-criza de la Padurea Verde.Cei care locuiesc in ... citeste toata stirea