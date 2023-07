Conform traditiei, in fiecare an, in ultima duminica a lunii iulie, Biserica Ortodoxa Ucraineana "Sfantul Volodemer" isi sarbatoreste ziua aniversara a sfantului ocrotitor al lacasului.Anul acesta, la implinirea a 30 de ani de la construirea asezamantului de cult, hramul bisericii protopopiale lugojene, inchinat Sfantului Cneaz Volodemer, va fi celebrat duminica, 30 iulie.Demn de remarcat este faptul ca la aceasta mare zi a credinciosilor ucraineni din zona Lugojului va participa si ... citeste toata stirea