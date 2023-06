Shopping City Timisoara ii asteapta pe timisoreni in weekendul 24-25 iunie la cea de-a doua editie a evenimentului #SCTM FEST, cu doua concerte remarcabile: Irina Rimes si The Mono Jacks."Sarbatorim vara in ritmuri incendiare la #SCTM FEST si suntem incantati sa-i invitam pe timisoreni la un weekend plin de muzica si distractie. Pregatiti-va sa fiti captivati de trupele de rock alternativ invitate, Melting Dice si The Other You, care vor incinge atmosfera si vor pregati terenul pentru cele ... citeste toata stirea