ISIM si CCIA Timis invita firmele la workshop-ul "Noi tendinte in sectorul sudurii"

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de partener al Proiectului Centre of Vocational Excellence in Welding and Non-Destructive Testing (Proiect 101143944 - COVE-WENDT - ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE) organizeaza workshop-ul "New trends in welding sector", organizat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara, coordonator al proiectului.Evenimentul are loc in data de 8 noiembrie 2024, intre orele 0900 - 1000, Sala N110, ... citește toată știrea