Inspectoratul Scolar Judetean Timis sustine ca numarul candidatilor inscrisi la concursul de "titularizare" in Timis este de 1.165, din care 1.112 candidati inscrisi la discipline de concurs care necesitau inspectii la clasa.Numarul candidatilor care au sustinut inspectia la clasa in Timis este de 712.Prof. Halasz Ferenc a explicat ca se vor lua in considerare, in continuare: probele orale de cunoastere a limbii moderne/minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea pentru posturile ... citeste toata stirea