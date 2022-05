ISJ Timis: 6.389 de locuri aprobate cu 302.5 clase, pentru anul scolar 2022 - 2023. Urmeaza etapa II

Inspectoratul Scolar Judetean Timis sustine ca, potrivit calendarului de desfasurare al inscrierii in invatamantul primar, s-a incheiat prima etapa de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023.Parintii au putut complete si valida cererile de inscriere, in perioada 11 aprilie - 10 mai 2022, conform Ordinului privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar ... citeste toata stirea