ISJ Timis a pregatit 360 de locuri in scoli pentru elevii refugiati din Ucraina

In judetul Timis, exista opt unitati de invatamant in care elevii studiaza ucraineana ca limba materna, de la invatamantul prescolar pana la liceu. Sunt inregistrati 90 de prescolari, 460 de elevi in primar si gimnazial si 103 elevi la liceul Iulia Hajdeu din Timisoara.Prof. Marin Popescu, inspectorul sef, a declarat, miercuri, 2 martie, ca ISJ Timis, impreuna cu prof. Bobic, inspectorul de limba ucraineana, a analizat disponibilitatea de locuri in scoli, in eventualitatea in care, in ... citeste toata stirea