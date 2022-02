ISJ Timis: "Din cauza lipsa caldurii, peste 4.900 elevi si prescolari inca mai fac scoala in online!"

Inspectoratul Scolar Judetean Timis atentioneaza ca 8 unitati scolare isi desfasoara activitatea in totalitate sau partial online, cu 214 formatiuni de studiu, fata de data trecuta cand erau 503 formatiuni, din cauza lipsei incalzirii in clase sau a infrastructurii in reparatii.In total peste 4.900 elevi si prescolari fac scoala in online, fata de peste 14.900 saptamana trecuta - a explicat prof. Cosmin Hogea, inspector sef adjunct al ISJ Timis, miercuri 16 februarie.Tot miercuri, numar ... citeste toata stirea