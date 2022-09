ISJ Timis: "Nu exista situatii care sa impiedice deschiderea cursurilor luni, 5 septembrie!"

Inspectoratul Scolar Judetean Timis sustine ca anul scolar va incepe asa cum este stabilit, in 5 septembrie, iar pana la acest moment nu exista situatii care sa impiedice deschiderea cursurilor, luni.Prof. Aura Danielescu a declarat, joi 1 septembrie, ca nu exista unitati de invatamant cu puncte sanitare de tip latrina. Avem unitati de invatamant cu grup sanitar in curte, dar in conditii foarte bune, toate: P.P. Neveanu (are si in curte si in exterior), Liceul Iulia Hasdeu, Scoala 4 Lugoj, ... citeste toata stirea