ISJ Timis va infiinta un task force care sa lupte impotriva bullying-ului din scoli, care s-a refinat

Inspectoratul Scolar Judetean Timis a decis formarea unui grup de lucru, task force, care sa lupte impotriva violentei in unitatilor scolare, in special impotriva bullying-ului, care s-a refinat, a trecut in online.Grupul va fi format din experti de la IPJ, CJRAE, antidrog, antitrafic persoane, de la alte institutii specializate si va interveni in situatii punctuale, foarte complexe.Prof. Marin Popescu, inspectorul sef al ISJ Timis, a declarat ca aceste cazuri de bullying au luat amploare ... citeste toata stirea