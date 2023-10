Cvasi izolat, cu exceptia Statelor Unite si a altor catorva state occidentale, Israelul face fata unei adevarate furtuni de atacuri si de acuzatii. Si, in acelasi timp, isi executa cu minutiozitate planul. Acela de a face praf si pulbere tot ce poate sa faca praf si pulbere din Hamas. Din Hamasul din Fasia Gaza, pentru ca restul Hamasului ramane intact in diverse zone de pe glob. Acolo, in Fasia Gaza, Israelul a trecut la cel de-al doilea plan, la planul invaziei si, rand pe rand, incearca sa ... citeste toata stirea