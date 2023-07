Terasa Cina, foto 1971. Sursa foto: Infotimisoara.roTimisoara nu sta pe loc, iar dezvoltatorii isi fac simtita prezenta si in zona centrala a orasului, chiar daca nu au prea mult loc sa se desfasoare. Cunoscuta terasa si gradina de vara "Cina" de pe strada Piatra Craiului (in vecinatatea Pietei Victorie), a disparut. In anii 60-70-80, era una din locurile cele mai frecventate din centrul ... citeste toata stirea