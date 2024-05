Isus rastignit pe cruce de grau, in Giroc! Manifestare speciala, unde invitat special a fost IPSS Ioan

Duminica 18 mai, girocenii si chisozenii, in frunte cu primarul interimar, Dan Vartosu, imbracati in ii sau in diferite costume nationale au participat la o manifestare de suflet, unde invitat special a fost IPSS Ioan, mitropolitul Banatului.Biserica Ortodoxa din Giroc si Primaria Giroc au organizat slujba de sfintire a noii troite care impodobeste comuna si se afla in centrul localitatii, in fata bisericii.Fiindca a fost un eveniment deosebit si a avut loc in preajma Zilei costumului ... citește toată știrea