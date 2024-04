Italia, venim! CSM Lugoj, la Campionatul European de Gimnastica

O treime din lotul Romaniei de gimnastica, seniori, selectionat pentru editia din acest an a Campionatului European este compus din sportivi legitimati la Clubul Sportiv Municipal Lugoj.Competitia este programata in intervalul 24-28 aprilie si va avea loc in Italia, la Rimini.Nationala tarii noastre va conta pe sase gimnasti, doi de la CSM Lugoj, doi de la Steaua Bucuresti si doi de la Dinamo Bucuresti.Clubul din orasul de pe Timis va fi reprezentat la cel mai inalt nivel continental de ... citește toată știrea