Italianul care a adus in tara ButanGas-ul lugojeanului Iosif Constantin Dragan construieste primele "benzinarii" LNG pentru camioane din Romania

Compania italiana Societa Italiana Gas Liquidi SpA, care alimenteaza cu gaze naturale lichefiate (LNG), sub brandul Vulcangas, circa 90% din totalul parcului de autocamioane al Italiei ce functioneaza cu acest tip de combustibil, si-a infiintat o subsidiara in Romania, Vulcangas Romania, care a primit licenta de furnizor de LNG pe piata locala din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).Administratorul Vulcangas Romania SRL este Costantino Amadei, totodata ... citeste toata stirea